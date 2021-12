Gitaar Ed Sheeran levert halve ton op voor goede doel

Premium TV

Het Glazen Huis lijkt zijn beste tijd te hebben gehad

Het was de terugkeer van een traditie die niet écht lang was weggeweest: vier 3FM dj’s lieten zich in aanloop naar kerst weer opsluiten in het Glazen Huis voor het goede doel, na een onderbreking van vier jaar. Ondanks de uitgeklede versie door de coronacrisis wisten ze twee miljoen binnen te slepen...