Komiek John Mulaney vraagt scheiding aan

De Amerikaanse komiek besloot eerder dit jaar dat hij na zes jaar niet meer verder wilde met zijn vrouw. „Mijn hart is gebroken dat John het huwelijk wil beëindigen”, liet Anna Marie toen weten. Enkele maanden daarvoor werd bekend dat de 38-jarige Mulaney, die al jaren worstelt met verslavingen, een terugval had gehad en zich had laten opnemen in een afkickkliniek. De komiek is inmiddels samen met actrice Olivia Munn.

Mulaney is naast zijn werk als stand-upcomedian ook bekend als acteur. In 2014 had hij een eigen sitcom, die Mulaney heette en na één seizoen van de buis werd gehaald. Hij had kleinere rollen in series als Portlandia en Dickinson.