Céline Dion zit niet te wachten op nieuwe liefde

„Ik heb geen idee”, zegt ze over toekomstige dateplannen. Duidelijk is wel dat een eventuele nieuwe relatie geen prioriteit heeft, omdat haar hart gevuld wordt door de liefde voor haar kinderen en haar leven zoals het nu is. Ze durft echter ook niet te zeggen dat het er nooit meer van zou komen. „Zou ik nog een keer verliefd worden? Wie zal het weten. Ik moet er nu niet aan denken.”

In 2016 overleed haar man René Angélil aan keelkanker. Het overlijden was intens voor het gezin, vertelt Céline. „Dat was heel wat. René heeft ons zoveel gegeven, en dat doet hij nog steeds.” Zo ziet ze haar overleden man nog steeds in hun kinderen. „Als ik hun zie, dan weet ik: hij is nog altijd een een deel van ons leven.”