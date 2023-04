Bijna 30 miljoen mensen keken rechtszaak Gwyneth Paltrow online

De belangstelling komt waarschijnlijk mede omdat de acht dagen durende zaak uitvoerig werd besproken op sociale media. Zo waren fragmenten en uitspraken voer voor talloze memes en grappen. De meeste mensen, zo’n 16,5 miljoen, keken de zaak via de livestream op YouTube. Via Facebook keken er 7,4 miljoen mensen en nog eens 4,2 miljoen volgden het proces via TikTok.

Eerder scoorde Law&Crime ook al met de veelbesproken zaak tussen Johnny Depp en Amber Heard. Volgens de zender is er „een bijzonder fascinatie” ontstaan voor beroemdheden in de rechtszaal en is deze „vrij eenvoudige letselschadezaak” daarvan het perfecte voorbeeld. „Als er geen beroemdheid bij betrokken was geweest, zou het niemand iets kunnen schelen.”

Schadevergoeding

De zaak draaide om een ongeluk op een skipiste in 2016. Het vermeende slachtoffer, Terry Sanderson, beweerde dat Gwyneth Paltrow tegen hem aan heeft geskied en dat hij daardoor blijvende psychische schade had opgelopen. Sanderson eiste een schadevergoeding van bijna 3,3 miljoen dollar. Paltrow diende op haar beurt een tegenvordering in van een symbolische 1 dollar plus de vergoeding van de juridische kosten. Zij stelde dat Sanderson juist tegen haar was gebotst. De jury stelde de actrice in het gelijk.

Het proces krijgt misschien nog een staartje. De advocaat van Sanderson liet zaterdag weten dat hij mogelijk in hoger beroep gaan.