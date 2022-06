Kijkers lyrisch: Queen Elizabeth drumt mee met We Will Rock You

In de video wordt aangekondigd dat het concert van start gaat. Beertje Paddington pakt een broodje, waarop ook de Queen een sandwich uit haar handtas tevoorschijn haalt, tot grote hilariteit van het publiek. Wanneer het lied We Will Rock You van Queen begint te spelen, tikt de 96-jarige koningin Elizabeth tijdens de eerste basgeluiden mee op haar theekopje. Daarna wordt overgeschakeld naar het podium. Kijkers op Twitter menen dat dit het ultieme begin is van het jubileumconcert. Volgens een fan is dit ’alles wat je moet weten over wat het betekent om Brits te zijn’.

Meer kijkers zijn trots op hun land. „Wat een opening, alleen in Groot-Brittanië.” Sommige Nederlanders vragen zich dan weer af waarom dat in Nederland niet zo gaat. Iemand ziet dit ’nog niet zo snel gebeuren’ voor het Nederlands koningshuis, en een ander vindt de show een uitstekend voorbeeld van hoe je kunt laten zien ’dat je trots bent op je land zonder dat bepaalde groepen zich weer achtergesteld voelen’.

Bekijk ook: Britten strijden voor goeide plek jubileumconcert

Naast Queen met Adam Lambert treden onder anderen Elton John, Alicia Keys, Nile Rodgers, Duran Duran, Diana Ross, de Britse songfestivalzanger Sam Ryder en Diversity op bij Buckingham Palace. Ook David Attenborough, David Beckham en Stephen Fry zijn van de partij.

Elizabeth kampt met een broze gezondheid. De koningin miste vrijdag de dankdienst in St Paul's Cathedral en zaterdagmiddag de Epsom Derby. Daar werd zij vervangen door haar dochter Anne.