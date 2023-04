Dione de Graaff vervangt Tom Egbers voorlopig bij Andere Tijden Sport

Eerder maakte de NOS bekend dat Tom Egbers voorlopig niet op televisie zal verschijnen. Dit besluit is genomen nadat zijn naam is genoemd in verband met vermeend jarenlang wangedrag op de werkvloer bij NOS Sport.

Andere Tijden Sport start op 4 juni met een aflevering over de bizarre ontknoping van het Eredivisie-seizoen in 2007. In de andere afleveringen is aandacht voor onder anderen sprinter Nelli Cooman en wielrenner Johnny Hoogerland.