Dylans eerste literaire klassieker

In 1962 was het al duidelijk dat Bob Dylan, die in 2016 werd bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur, ’een grote’ zou worden. Ⓒ Getty Images

Het is haast onmogelijk om te zeggen wat het beste album is van Bob Dylan. Platen als Highway 61 revisited (1965), Blonde on blonde (1966) en Blood on the tracks (1975) zijn stuk voor stuk juweeltjes en vormen een inspiratiebron voor talloze songwriters. Zijn tweede studioalbum The Freewheelin’ Bob Dylan is echter van een heel andere orde. Al is het alleen maar om die schitterende platenhoes.