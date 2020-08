Martien Meiland was nooit boos op huishoudster Nadège

De samenwerking met Nadège werd na een paar jaar stopgezet, omdat er door de coronacrisis geen werk meer voor haar was. Ook verhuisde het gezin van Frankrijk terug naar Nederland. „Op een gegeven moment zeiden we: ’er is nu geen werk meer, dus we hebben alleen ander werk’”, vertelt zijn vrouw Erica. Ander werk wilde ze niet doen. „Toen hebben wij gezegd: ’blijf dan maar thuis’. Dat is gewoon verkeerd gevallen.”

Martien vindt het jammer dat alles zo gelopen is. „Dat is toch niet leuk. Wij zijn zo goed voor haar geweest.” Voor de grap vraagt Eva nog of Nadège mee mocht naar het nieuwe huis van de familie Meiland in de Achterhoek, maar daar is Martien duidelijk over. „Nee, natuurlijk niet!”