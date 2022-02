Erica Meiland ontkent aangifte tegen rapper

„Ik heb inderdaad iets voorbij zien komen van een of andere rapper die ik helemaal niet ken”, zegt Meiland tegen het programma. Ze zegt dat ze het nummer daarop even heeft geluisterd en het best „een lekker ritme” vond. „Wij hebben in ieder geval geen mail gestuurd. Wij hebben niks gestuurd.”

In het nummer zingt JABROUN: „F*ck Erica Meiland, ik hoef niet zulke toxic mensen in mijn land, als het kan, ga ik haar kidnappen en zet ik haar op een eiland.” In de videoclip is op de achtergrond een vrouw met een zak over haar hoofd te zien en daarbij twee mensen met een hakbijl in hun hand.

De tekst is vermoedelijk een reactie op het boek van Meiland dat eind vorig jaar uitkwam. In haar boek Erica zegt Meiland onder meer dat de islam „heel veel ellende” brengt. „De vele verwensingen èn de vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen laten zien dat Nederland zeer verdeeld is als het gaat om kritiek op de islam”, schreef ze later op Instagram. „Mijn insteek is altijd geweest, en zal altijd zijn, opkomen voor de rechten van vrouwen!”