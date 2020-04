Alle deelnemers Eurovisie Songfestival zingen samen tijdens alternatief

Het lied dat voor Eurovision: Europe Shine a Light is gekozen, is toepasselijk. De deelnemers uit de 41 landen zingen namelijk digitaal samen Love Shine a Light van Katrina and the Waves, de Britse Songfestivalwinnaar uit 1997.

De liveshow wordt vanuit Nederland gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit, Nikkie de Jager verzorgt de onlinecontent. De twee uur durende uitzending is in het Engels en zal in Nederland door Cornald Maas worden voorzien van Nederlands commentaar. Van de artiesten die dit jaar zouden meedoen, wordt ook een kort fragment van hun nummer getoond. Daarna brengen ze op afstand oude Songfestivalhits ten gehore.

Vorige maand werd bekendgemaakt dat het Eurovisie Songfestival wordt verplaatst naar volgend jaar. De landen mogen meedoen met dezelfde artiest, maar moeten wel een nieuw nummer maken. Nederland wordt, zoals al gepland, vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy.