BIZAR: Azealia Banks probeert opgegraven kat tot leven te wekken

Inmiddels heeft de rapper de beelden alweer offline gehaald, maar pechvogels werden getrakteerd op de bizarre video waarin Banks en een onbekende haar kat Lucifer opgraven. Azealia heeft er duidelijk plezier in en verzint zelfs ter plekke een rap over ’de kat in de zak’, terwijl ze een smerige tas laat zien waar vermoedelijk het overleden dier in zit. De rapper zou van plan zijn geweest de kat weer tot leven te wekken door de botten te koken. Dat meldt The Sun.

„Lucifer 2009 - 2020. Mijn lieve kat. Bedankt voor alles. Een legende. Een icoon. Voor altijd een serval”, schreef ze bij de schokkende beelden. Haar fans begrijpen dan ook niets van deze actie. „Ik hoop echt dat dit meisje op een dag hulp krijgt”, schrijft iemand bezorgd. „Mijn maag draait ervan om. Ze zou echt met een psycholoog moeten praten”, reageert een ander.

Het is overigens niet de eerste keer dat de rapper voor ophef zorgt met haar gedrag. Azealia is namelijk gek op brujeria (hekserij, red.) en zou geloven over magische krachten te beschikken. In 2016 joeg ze haar volgers de stuipen op het lijf toen ze foto’s deelde van haar speciale ’toverkamer’ inclusief offeraltaar. Er waren zelfs nog sporen van bloed te zien met daarin de overblijfselen van de kippen die ze daar geofferd zou hebben. „Echte heksen doen echte dingen”, zou ze daarover gezegd hebben. Ook die foto’s zijn inmiddels verwijderd.