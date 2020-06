VIDEO: Politie grijpt in bij optreden Douwe Bob

Na drie nummers gespeeld te hebben arriveerden een agent en Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) om Douwe Bob te stoppen. De zanger zou bovendien dinsdag worden verwacht op het politiebureau van Terschelling. Zijn manager wilde maandagavond geen reactie geven aan De Telegraaf. „Ik was er niet bij, dus ik weet het niet.”

Douwe Bob kondigde zondag aan dat hij zou gaan optreden op het Waddeneiland vanwege het afgeblazen festival Oerol. Een dag later liet de zanger al weten dat het niet door mocht gaan van de gemeente. „Het loopt zo uit de hand, is het idee”, zei de zanger eerder op maandag. Toen stelde Douwe Bob echter nog dat hij het erbij zou laten zitten. „Maar regels zijn regels en we respecteren het.”

1,5 meter

Uiteindelijk bleek hij daar dus toch anders over te denken en alsnog een klein optreden te geven. Van 1,5 meter afstand onder de aanwezige luisteraars was ogenschijnlijk geen sprake. Hoewel Douwe Bob eerder nog aangaf dat het onder die voorwaarde volgens hem prima mogelijk zou zijn om wel een optreden te geven, lijkt ook daar uiteindelijk geen gehoor aan te zijn gegeven.

Volgens een van de aanwezigen, die tevens het hele gebeuren op camera vastlegde, was er echter niet veel aan de hand. „Het is dubbel. Het was niet druk, op het Groene Strand was het drukker, daar mochten de mensen gewoon blijven zitten”, reageert zij aan De Telegraaf. „Ik snap dat we met elkaar voorzichtig moeten zijn. Maar dit is buitenlucht, de mensen zaten behoorlijk uit elkaar. Het was niet druk en het zou ook niet echt drukker worden, er was nog plaats voor een paar spontane toestromers”, vervolgt ze. „Oftewel, ze hadden het gewoon door kunnen laten gaan.”

Even leek Douwe Bob dat ook alsnog van plan te zijn. „Hij zei dat hij nou wel door kon spelen, omdat hij toch al een afspraak op het bureau had. Maar de bezoekers maanden hem om dat niet te doen.”

Een van de bezoekers zou zelfs al zijn begonnen met een inzameling voor een eventuele boete voor de artiest. Daar leek Douwe echter niets van te willen weten. Ook in onderstaande video is te horen dat een van de toeschouwers vraagt om een Tikkie te sturen als hij inderdaad een boete zou krijgen.