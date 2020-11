Presidentskandidaat Kanye West filmt vanuit stemhokje

„Ik heb gestemd! Jij ook?”, vraagt Kim haar miljoenen volgers op sociale media. Ze plaatste daarbij een foto waarop ze een sticker vasthoudt met daarop „I VOTED.”

Kanye, gekleed in een blauwe hoodie met zwart mondkapje, maakte een soort ’stemfie’ en filmde vanuit het stemhokje in Park County in Wyoming dat hij zijn eigen naam had ingevuld. „Blijf geloven Kanye 2020”, schreef hij in de bijbehorende tweet. Daarna deelde hij ook een video van het moment dat hij zijn stembiljet in de computer invoert en foto’s vanuit het stemhokje en eentje nadat hij klaar was.

Het was de eerste keer dat hij is gaan stemmen. „God is zo goed. Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven op de president van de Verenigde Staten. Het is voor iemand die ik echt vertrouw... ikzelf”, liet hij eerder vandaag weten.

De 43-jarige rapper doet mee aan de presidentsverkiezingen als onafhankelijk kandidaat. Het ziet er volgens de meest recente peilingen echter niet naar uit dat hij een plek in het Witte Huis zal krijgen. Zelf denkt hij daar anders over. Halverwege oktober deelde hij peilingen op Twitter waaruit bleek dat hij ver voorliep op concurrenten Donald Trump en Joe Biden. Lex 18 News, de nieuwsorganisatie die die cijfers per ongeluk de wereld in slingerde, benadrukte dat die als test waren verzonnen. Kanye was echter op Twitter al begonnen met het vieren van zijn geplande overwinning.