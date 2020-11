BBC belooft nieuw onderzoek naar interview Diana

„De BBC neemt de kwestie heel serieus en we willen achter de waarheid komen”, zei directeur Tim Davie maandag. „We zijn bezig met het starten van een groots onafhankelijk onderzoek.”

Spencer vertelde vorige week weer dat bankafschriften waren vervalst om te doen voorkomen alsof mensen van het Britse hof waren omgekocht voor informatie over Diana en prins Charles. Mede daardoor zou ze eerder geneigd zijn geweest om uit te school te klappen over haar huwelijk en de affaire van Charles met Camilla. Hij eiste een nieuw onderzoek en excuses.

De BBC had eerder al onderzoek gedaan naar de omstandigheden rond het interview. De omroep concludeerde toen dat de de valse bankafschriften niet zijn gebruikt om het interview met Diana, waar destijds miljoenen mensen naar keken, te krijgen.

Hun statement komt op de dag dat ITV een documentaire over het interview uitzendt, The Diana Interview: Revenge of a Princess. Hierin komt onder meer de vervalser van de bankafschriften aan het woord komt, die zich eveneens door de BBC onheuselijk behandeld voelde.