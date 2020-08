Bartina Koeman: FC Barcelona is altijd Ronalds droom geweest

Het feit dat Ronald zonder Bartina naar hun vroegere woonplaats Barcelona afreisde om de laatste spreekwoordelijke ’puntjes op de i’ te zetten, vond zij ’eigenlijk wel prima’. Oudste zoon Tim is wel meegegaan naar Catalonië om zijn vader te steunen. „Het is een mannenwereld hè?”, knipoogt Bartina.

Koeman kreeg volgens zijn vrouw pas afgelopen zaterdag een appje van de voorzitter van FC Barcelona, om maandag de deal bij hen thuis in Nederland te beklinken. De voetbaltrainer heeft nooit een geheim gemaakt van zijn clubliefde voor de trots van Catalonië. „Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden”, aldus Koeman eerder in een persbericht van de KNVB, waar hij sinds februari 2018 bondscoach was van Oranje.

Bekijk ook: Ronald Koeman heeft in Barcelona profijt van eerdere ervaringen

De Koemannetjes hebben al jaren een huis in Barcelona, dus een heel grote verhuizing is niet nodig. De kinderen, die opgegroeid zijn in de Catalaanse stad, zijn inmiddels volwassen en gaan niet mee. Zij blijven in Nederland wonen.