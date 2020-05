Gebukt onder Olympische ambities

Dwang

Wanneer wordt aanmoediging dwang? Wanneer stimuleren opjagen? Geïnspireerd door een nieuwsbericht over een familietragedie rond een Oostenrijkse kogelstoter, maakt de ervaren commercial regisseur Rogier Hesp zijn speelfilmdebuut met dit sportieve drama. Anne Hofhuis leverde daarvoor haar eerste speelfilmscenario en de Nederlandse topturner David Wristers debuteert als acteur.

Wristers gespierde lichaam is een prachtig instrument om juist ook de emotionele kwetsbaarheid van zijn personage te tonen. Die tot Timo’s eigen verbazing vooral onder handen van fysiotherapeute Irene (Loes Haverkort) naar de oppervlakte komt. Hij is een puber in een imposant mannenlijf, die zich af moet zetten tegen zijn veeleisende vader en zijn eigen keuzes moet maken. Hoe moeilijk dat ook is.

De strijd om aan de top te komen en te blijven, is een bron van spanning. Wat ook geldt voor deze ingewikkelde vader-zoon-relatie. Rogier Hesp zit zijn personages vaak dicht op de huid en toont met ingetogen beelden hoe uiteenlopend hun behoeften zijn. Want in het geslaagde regiedebuut Goud is iedereen eenzaam op zijn eigen manier. Is een overwinning niet per definitie winst. En valt er ook met verliezen te winnen.

✭✭✭

Vanaf 20 mei exclusief te zien op Picl en vanaf 3 juni ook via diverse andere VOD-aanbieders.