Nu Koos Alberts’ WEDUWE naar ziekenhuis

Jarenlang cijferde Joke zich weg voor haar man Koos Alberts. Dagelijks voelt ze daar de fysieke gevolgen van.

Ruim een jaar nadat zij afscheid moest nemen van haar grote liefde KOOS ALBERTS, die op 71-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van blaaskanker, komt JOKE ALBERTS eindelijk aan zichzelf toe. Jarenlang, sinds zijn ongeluk in 1987, was zij in de weer met Koos die de hele dag haar verzorging nodig had. Daarbij heeft zij zichzelf zo weggecijferd dat zij een dringende operatie die zij al lange tijd moest ondergaan, omdat zijzelf nauwelijks kan lopen, steeds maar voor zich uitgeschoven heeft.