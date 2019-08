Gehackte Jessica Simpson ’geeft geen Tesla’s weg’

„Gratis iPhone XS”, valt te lezen in de beschrijving van Jessica’s Instagram. Via haar stories - die dus niet van de actrice zelf blijken te zijn - biedt ze een ’gratis’ iPhone, MacBook, Apple Watch, Tesla en verschillende cadeaukaarten aan.

Begin deze maand kwam Jessica eveneens in het nieuws vanwege haar Instagram. De 39-jarige zangeres had het haar van haar 7-jarige dochter laten verven, en deelde daarvan een foto. Dat kwam Jessica op flinke kritiek te staan: verschillende volgers vonden dat het meisje te jong was voor geverfd haar.

