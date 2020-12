Twintig nieuwe namen in cast Lord of the Rings-serie

De cast bestaat gedeeltelijk uit een groep lokale acteurs uit Nieuw-Zeeland, waar de serie wordt opgenomen. De rest komt uit Australië, Sri Lanka, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Details over de rollen zijn niet bekendgemaakt.

De serie speelt zich af in het fictieve Midden-aarde en krijgt verhaallijnen voorafgaand aan J.R.R. Tolkiens The Fellowship Of The Ring. Momenteel wordt het eerste seizoen gedraaid na een onderbreking vanwege de coronacrisis. Hoewel de eerste reeks nog niet eens af is, werd eerder dit jaar al een tweede seizoen aangekondigd.