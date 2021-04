Zuiderzeemuseum laat kunstenaars met clichébeelden stoeien

Anne van der Zwaag op de dijk bij de eigenwijze eigentijdse windmolen van Leslie Nagel. Ⓒ Foto’s Amaury Miller

Kaas, klompen, molens, dijken en fietsen. Niet alleen buitenlandse toeristen kunnen geen genoeg krijgen van deze oer-Hollandse clichés, ook wij zijn er stiekem dol en apetrots op. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vroeg daarom voor de zomerexpositie Must see tal van kunstenaars en ontwerpers om deze en andere Nederlandse iconen af te stoffen, op te schudden en in een nieuw jasje te steken.