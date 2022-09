Disney+ zendt concert Elton John live uit

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat het leven en de carrière van de zanger zal worden vastgelegd in een docu. Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years that Made His Legend bevat nooit eerder vertoond archiefmateriaal van de afgelopen vijftig jaar, waaronder handgeschreven dagboeken en privébeelden van Elton en zijn familie, maar ook nieuw interviews. Daarnaast komt er dus een livestream op Disney+ van het laatste concert dat Elton John in de Verenigde Staten geeft.

De documentaire wordt geregisseerd door R.J. Cutler, die eerder verantwoordelijk was voor de Billie Eilish-documentaire Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. David Furnish, de partner van Elton John, produceert de docu.

„Het is een enorme eer dat David Furnish en ik deze intieme en unieke kijk op een van ’s werelds meest gevierde artiesten mogen creëren”, liet Cutler in een verklaring weten. „Zoals voor zovelen, heeft de muziek van Elton John al tientallen jaren een diepe betekenis voor mij. Deze kans is een hoogtepunt in mijn carrière.”

Ook Bob Chapek, CEO van The Walt Disney Company, kan zijn geluk niet op, „Er zijn geen superlatieven meer om Elton John en zijn impact op muziek en cultuur te beschrijven. Hij is ongeëvenaard. Net als een goed Disney-verhaal heeft Eltons muziek zowel universele aantrekkingskracht als het vermogen om op een zeer persoonlijk niveau contact te maken met het publiek. Hij maakt al deel uit van de Disney-familie sinds 1994, toen hij hielp om van The Lion King een instant klassieker te maken, en we kunnen niet enthousiaster zijn om met hem samen te werken aan deze nieuwe documentaire.”