Doutzen Kroes noemt coronatest bij kinderen ’diep triest’

„Diep triest dit!”, schrijft Doutzen in een reactie op een Instagram-bericht van NU.nl waarin staat dat kinderen na afloop van een coronatest een dapperheidsdiploma krijgen. „Propaganda! Blijf van onze kinderen af!!!!”, gaat ze verder.

Ook haar man Sunnery James uit zijn onvrede op het platform. „Wow... tenenkrommend!”, schrijft hij.

Twitteraars zetten hun vraagtekens bij de deskundigheid van het model op het gebied van het coronavirus. „Help, daar is onze deskundige mevrouw Kroes weer”, schrijft iemand.

„Ze zal weer weer een uurtje gegoogled hebben en is weer helemaal bij als viroloog, diep triest”, tweet iemand anders.

Vragen

Het is niet de eerste keer dat Doutzen zich uitspreekt over de coronacrisis. Afgelopen zomer stelde het model een aantal vragen over corona na ’urenlang onderzoek’. „Ik ben een tijdje stil geweest, omdat ik heb geprobeerd om alles te begrijpen, maar ik begrijp het niet’, schreef ze op Instagram. „Mijn vragen zijn: willen ze dat wij gezond zijn? Waarom is het boosten van ons immuunsysteem met vitamines en voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen geen onderdeel om corona te bestrijden? Willen ze dat we verenigd of verdeeld zijn?”

Ze suggereerde zelfs dat media, de farmaceutische industrie, regeringen en grote bedrijven verkeerde motieven zouden nastreven in deze donkere tijden. „Is het gemakkelijker om een door angst gedreven samenleving te beheersen? Willen ze het beste voor ons? En met ’zij’ heb ik het over de media, de farmaceutische industrie, onze regeringen en alle grote bedrijven die heel andere belangen hebben dan de onze, zo lijkt het.”

