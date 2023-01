Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur betaalt nu al hoge prijs voor zedenzaak ’Igone zag geen andere mogelijkheid dan scheiden van Thijs Römer’

De zedenzaak waar Thijs Römer in verwikkeld is, komt later dit jaar pas voor de rechter. Maar nu al betaalt de acteur privé een hoge prijs voor de berichten die hij zou hebben verstuurd naar meisjes in de leeftijd van veertien tot zestien jaar oud. Zijn, na Katja Schuurman, tweede echtgenote Igone de Jongh heeft naar eigen zeggen ’besloten haar liefdesrelatie met Thijs te beëindigen’. De telg uit de beroemde mediafamilie en de ster van Het Nationale Ballet kregen in 2016 een relatie, die ze drie jaar later bezegelden met een huwelijk.