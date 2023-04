Mariah Carey ’ongelofelijk vereerd’ dat kersthit erfgoed is

„Ik ben ongelooflijk vereerd!” schrijft Carey op zowel Twitter als Instagram over het bijzondere nieuws. „Ik had bij het schrijven en opnemen van dit nummer absoluut niet gedacht dat dit zou gebeuren!”

De zangeres deelt ook een fragment van een interview dat ze deed met de Library of Congress, de organisatie achter de National Recording Registry. „Dit is belangrijk en zo bevredigend voor mij als artiest, als songwriter natuurlijk. Weet je, je kunt dit niet verzinnen. Ik heb die tekst niet geschreven met het idee van ’mijn lied zal elke kerst iets voor mensen betekenen.’ Ik had geen idee, ik schreef gewoon vanuit mijn hart wat ik wilde.”

Het nummer uit 1994 verbrak diverse records: zo werd het lied op 24 december 2022 meer dan 21 miljoen keer gestreamd op Spotify. Onder anderen Michael Bublé en Shania Twain namen een cover op en het nummer stond centraal aan het einde van de hitfilm Love Actually. Behalve de evergreen van Carey zijn ook Like A Virgin van Madonna uit 1984 en All Hail The Queen van Queen Latifah uit 1989 in de collectie opgenomen.

De bibliotheek maakt haar selectie op basis van een advies van een commissie en honderden ingezonden suggesties. Het National Recording Registry bestaat sinds 2000 en bewaart nu enkele honderden opnames.