Vermeend slachtoffer ski-ongeluk Gwyneth Paltrow: ’Hard in mijn rug geraakt’

„Ik weet nog dat alles goed ging en toen hoorde ik opeens iets wat ik nooit eerder hoorde op een piste en dat was een bloedstollende schreeuw”, zei Sanderson. Hij herinnerde zich dat hij dacht dat het was „alsof iemand de controle kwijt was en tegen een boom zou botsen en zou sterven”.

Daarna kwam de botsing, vervolgde Sanderson. „Toen was het boem! Ik werd hard in mijn rug geraakt, precies op mijn schouderbladen”, zo verklaarde hij. Sanderson zegt dat hij daarna „vloog” en alles zwart werd.

Terry Sanderson Ⓒ ANP/HH

Schadevergoeding

Sanderson claimt dat hij bij de klap hersenletsel en vier gebroken ribben opliep en eist een schadevergoeding van 300.000 dollar. Volgens hem is zijn leven totaal veranderd sinds het ongeluk. Zo heeft hij moeite met communiceren, voelt hij zich soms gedesoriënteerd en is zijn persoonlijkheid veranderd. Hij geeft daarvan Paltrow de schuld.

De 50-jarige actrice kwam vorige week zelf aan het woord. Paltrow ontkende toen dat zij schuldig is aan het veroorzaken van het ongeluk en stelde juist dat het tegenovergestelde het geval was: Sanderson zou tegen haar aan geskied hebben.

Paltrow heeft een schadevergoeding van 1 dollar geëist en een vergoeding van de advocaatkosten.