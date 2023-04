Amerikaanse zanger Harry Belafonte (96) overleden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De Amerikaanse zanger Harry Belafonte is dinsdag op 96-jarige leeftijd overleden in New York. De zanger, onder meer bekend van de hit Day-O (The Banana Boat Song), leed aan hartfalen, heeft zijn woordvoerder Ken Sunshine laten weten aan The New York Times.