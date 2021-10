’Catherine praat over eigen tv-documentaire’

De reeks waar Catherine aan wil gaan werken, zou moeten gaan over de ontwikkeling van jonge kinderen, een onderwerp waar de hertogin veel affiniteit mee heeft. Als voorbeeld wordt het programma Who Do You Think You Are aangehaald, de Britse variant van het Nederlandse programma Verborgen Verleden.

De reden dat deze reeks wordt aangehaald, zijn recente uitspraken van de hertogin waarin ze onthulde momenteel haar eigen stamboom te onderzoeken. Ze zoekt onder meer uit hoe het gezinsleven van de generaties vóór haar invloed hadden op de keuzes in hun latere leven.

Wat ook een rol speelt bij de mogelijke plannen van de royal, is de BBC-documentaire Earthshot Prize: Repairing Our Planet, die prins William onlangs maakte met Sir David Attenborough. „Ze is erg onder de indruk van Williams inspanningen en weet hoeveel plezier hij heeft beleefd aan het maken van zijn Earthshot-serie”, weet de bron.

Een woordvoerder van Kensington Palace wilde volgens Daily Mail niet ingaan op de berichten, en geeft aan dat áls er al een ontmoeting heeft plaatsgevonden, deze ’privé’ is.