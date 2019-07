Intieme brunch Shawn Mendes en Camila Cabello

De twee trokken er zondag op uit en aten samen met Camila’s zus Aaliyah en Shawns moeder Karen op een terrasje in Hollywood. Daarbij zouden Shawn en Camila flink geflirt en geknuffeld hebben. Op straat hielden ze elkaars hand vast en sloeg hij een arm om haar heen, zo is te zien op foto’s van Daily Mail.

Geruchten dat er meer tussen de twee zou spelen, ontstonden nadat Camilla en Shawn samen het nummer Señorita uitbrachten, die na het uitkomen vanuit het niets de eerste plek in de Single Top 100 veroverde. In de bijbehorende clip zijn ze te zien in een aantal intieme scènes.

Cabello onthulde onlangs dat ze bloednerveus was voor de opnames ervan. „De hele videoclip was grappig omdat we allebei erg nerveus waren. Ik dronk mezelf moed in met veel wijn”, zei ze destijds in een livestream die ze samen met Mendes deed. Afgelopen weekend deelde ze nog een aantal foto’s en video’s van Mendes’ concert in Los Angeles.