’Engel’ wenst pizza

Het overkomt de bijna 12-jarige Engel na een mysterieus voorval in het Vondelpark. Ze bezit plots een vestzakhorloge met magische krachten.

De jonge actrices Liz Vergeer en Mila van Groeningen zijn, als de hartsvriendinnen Engel en Keesje, beslist ontwapenend. Maar als kijker verbaas je je nogal snel over de oppervlakkigheid die de jonge tieners in deze film kenmerkt. Leuk natuurlijk, om honderd pizza’s te wensen en die op straat uit te delen, maar kunnen de meiden nu echt niks beters bedenken? Een shetlandpony? De meester in een jurk?

De hedendaagse tiener maakt zich toch ook zorgen over het klimaat, oorlog of ziekte, zou je denken. Maar kennelijk niet in Amsterdam-Zuid. Engel vraagt hooguit aan de zwaar opgemaakte tieners of ze nog wel eens iets anders doen dan make-up aanbrengen.

Maar dan is het wel een gemiste kans, als zij merkt dat een meisje uit haar klas door een stel ’grote jongens’ wordt bedreigd en juist dán niet haar gaven inzet. Of, zoals klasgenootje Willem terecht opmerkt: ’Je had ook kunnen wensen dat ik betere cijfers haal’. Inderdaad, dat was beter geweest dan die gekke schoenen.

Isa Hoes en Barry Atsma hebben leuke bijrollen als Engels verstrooide ouders, maar weten de film daar ook niet mee te redden.

✭✭ (2 uit 5)