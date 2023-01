Marvel-acteur Jeremy Renner in kritieke toestand na sneeuwschuifongeluk

Het ongeluk gebeurde zondag bij Renners huis in de buurt van de stad Reno, in Nevada. Op oudejaarsavond vond daar een sneeuwstorm plaats, waardoor duizenden huishoudens zonder stroom kwamen te zitten. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Renner is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Renner is onder meer bekend van zijn rol in The Hurt Locker, waarvoor hij in 2010 een Oscarnominatie voor beste acteur kreeg. Het jaar erop maakte hij opnieuw kans, dit keer in de categorie beste bijrol voor The Town. Renner raakte bij het grote publiek bekend dankzij zijn rol als boogschutter Clint Barton, de meest menselijke van alle Marvelhelden. Hij heeft die rol in maar liefst vijf films gespeeld én een eigen tv-serie, Hawkeye.