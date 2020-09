Michael van der Plas blijft verdachte, maar is weer op vrije voeten

Michael laat aan Shownieuws weten dat hij sinds woensdag weer thuis is. Het OM van Noord-Holland bevestigt aan het ANP dat de drie verdachten die vastzaten weer op vrije voeten zijn, maar nog wel verdachte blijven.

„Inmiddels zijn ook de drie verdachten die in bewaring waren gesteld, op vrije voeten. Zij blijven nog wel verdachte, maar mogen het verloop van het onderzoek in beginsel in vrijheid afwachten”, aldus een woordvoerder van het OM. „Het onderzoek wordt voortgezet, over de inhoud daarvan doen we - zoals gebruikelijk - geen mededelingen.”

Begin deze maand werden vijf verdachten aangehouden. Twee van hen kwamen eerder al vrij maar zijn ook nog verdachte. Naast Michael zaten ook een 25-jarige vrouw uit Den Haag en een 29-jarige Rotterdammer langer vast.

De accounts op Instagram waarop de goederen werden aangeboden, zijn door de FIOD en het Openbaar Ministerie voorzien van waarschuwende banners. Ook het account van Michael werd in beslag genomen. Later bleek ook het account van Michaels vriendin Naomi geblokkeerd te zijn door de FIOD.

