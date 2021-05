Eerste teaser Friends-reünie vrijgegeven

Friends was van 1994 tot 2004 te zien. De eenmalige rentree-aflevering zou eigenlijk al in mei 2020 worden opgenomen, maar de opnames werden vanwege de coronamaatregelen meerdere keren uitgesteld. De opnames van de reünie vonden plaats in de vertrouwde studio van Warner Bros, waar alle tien seizoenen van de succesvolle jaren 90-show werden gemaakt.

Courteney Cox, Monica Geller in de serie, liet onlangs weten de reünie met de cast als behoorlijk emotioneel te hebben ervaren. „Het was geweldig. Het was zo emotioneel, maar het was geweldig, het was echt leuk. Er waren veel verrassingen en het was gewoon fantastisch.”

Hoofdrolspelers David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry zullen overigens niet in de huid kruipen van hun personages, maar vooral terugblikken op de serie.