Performances in het kielzog van Art Rotterdam

Maar er gebeurt meer in de Maasstad: in het kielzog van Art Rotterdam zijn er tal van evenementen, zoals Designbeurs Object Rotterdam of de gratis foto-expositie Mensen in Rotterdam van de voorheen dakloze Patrick van der Jagt in de Foodhallen Rotterdam. Nieuw dit jaar is ook The Performance Show, een initiatief van AVL Mundo/Atelier Van Lieshout dat op loopafstand van de Van Nellefabriek ligt.

Gastconservator Zippora Elders - dit jaar ook druk met Sonsbeek 20-24 in Arnhem waarvan ze mede-curator is - heeft een programma samengesteld van internationale performance-kunstenaars die zich hier presenteren. Bezoekers kunnen in de rauwe industriële omgeving van het atelier van kunstenaar Joep van Lieshout verschillende kunstenaarsoptredens bijwonen. Onder de deelnemende kunstenaars zijn de Zuid-Afrikaan Kendell Geers, de Mexicaanse oud-student van de Amsterdamse Rijksakademie Mauricio Limón de León en Katja Heitmann.

Kwetsbaar en gedurfd

Volgens Elders belooft het programma, dat vragen oproept over lichamelijkheid, aanwezigheid en mens-zijn, spannend en interactief te woren. „Performancekunst is zowel kwetsbaar en vluchtig als gedurfd en aanwezig: ook de kunstenaar zelf weet niet altijd precies hoe het gaat lopen.”

Mis ook Van Lieshout's Pendulum (2019) niet, dit kunstwerk is voor het eerst in Nederland te zien. Dit monumentale gele werk dat om het kwartier met een gongslag het einde van de wereld aankondigt pronkte recent nog Van Lieshouts grote tentoonstelling in New York.

The Performance Show is te bezoeken van vrijdag 7 t/m zondag 9 februari. Adres: Keileweg 18 in Rotterdam.