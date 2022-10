Nieuwe album Maan ’soort dagboek’

Terwijl Maan tijdens de pandemie aan het album werkte, had ze veel tijd om te schrijven en in de studio te werken. „Door de pandemie vielen optredens en afspraken weg. Ik kon veel nadenken over wie ik zelf ben.”

Een nummer waarin ze iets belangrijks voor haarzelf laat horen is bijvoorbeeld Beloof je Dat. „Dat is voor mij wel een van de waardevolste liedjes. Ik schreef het voor mijn ouders, broertje en beste vrienden”, legt ze uit. „Het is een soort ode aan hen, om ze te laten weten hoe waardevol ze voor me zijn.”

Leerzame ervaring

Waar Beloof je Dat een rustiger nummer is, bevat Leven ook meer opgewekte nummers als Naar de Maan, dat ze opnam met De Jeugd van Tegenwoordig. Die verschillen tussen de liedjes vergelijkt Maan met het verloop van het leven en de afgelopen jaren. „Het leven heeft allemaal verschillende kleuren: felle en sombere.”

Maan leerde niet alleen veel over zichzelf, maar ook veel over teksten schrijven door de samenwerking met onder anderen rapper Fresku.