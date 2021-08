Kleinzoon Elizabeth: ’Ik had haar zo graag willen knuffelen tijdens de uitvaart’

Na het overlijden van prins Philip in april wilden de kinderen en kleinkinderen er vooral voor Elizabeth zijn. Tijdens de uitvaart moesten ze echter verplicht afstand houden.

„Iedereen heeft de foto gezien van de koningin die alleen zat. Dat was toen zo voor elk ander gezin. Het moeilijkste is dat je diegene die het meest hecht was met de persoon die is overleden niet mocht knuffelen”, vertelde de 43-jarige zoon van prinses Anne aan de BBC.

Philip wordt door de familie erg gemist. „Hij heeft een buitengewoon leven gehad. Als iemand van ons ook maar de helft van zijn leven zou hebben dan zou die extreem gelukkig zijn.”