René Froger door het stof: ’Beter zeg ik even niets meer’

In een lang bericht op Instagram legt De Froog uit dat hij zijn woorden ’onhandig’ had uitgekozen. „Wat ik wilde zeggen, is dat wij met onze branche achter in de rij staan. Vele artiesten, toeleveranciers als geluids- en lichtbureaus, podiumbouwers, muzikanten hebben niet de reserves die noodzakelijk zijn om dit te kunnen overleven. Het zal nog zeer lang duren eer dat wij weer iets mogen gaan doen, omdat plaatsen waar groepen mensen samen komen waarschijnlijk besmettingsbronnen zullen zijn.”

De Topper zegt daar alle begrip voor te hebben en benadrukt hij dat gezondheid het allerbelangrijkste is, maar: „Ik wilde de noodkreet van onze branche verwoorden. Met de uitspraak van ’Ik kan niet bij een boer gaan werken’ wil ik zeker geen minachtig tonen tegenover boeren en hun bedrijven. Ik bedoel daarmee te zeggen: ik kan en wil niet zomaar iets anders gaan doen. Mochten mensen zich aangesproken en beledigd hebben gevoeld over mijn uitspraken bij deze mijn welgemeende excuses.”

Medelijden

Tot slot zegt Froger niet op zoek te zijn naar medelijden of dat men hem zielig vindt. „Ik wil de nood in onze branche onder de aandacht brengen. Beter zeg ik maar even niets meer. Weer een les voor mij, schoenmaker blijf bij je leest. Ik bedoel het goed, weet wat ik wil overbrengen, maar verwoord het vervolgens totaal verkeerd. Bij deze nogmaals mijn excuses!”

Veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus zijn of worden de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar van grote festivals en andere ’massale evenementen met een landelijke uitstraling’ komt het voorlopig niet, zo schreef ’coronaminister’ Hugo de Jonge donderdag aan de Tweede Kamer. Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. „We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”