Jake Paul tegen de wereld ook zonder Jutta Leerdam fascinerend

You-Tube-sensatie met miljoenen fans, ’nepbokser’ die vanuit het niets de notie van wat een professionele vechter moet voorstellen op z’n kop zette en uiteraard de vriend van Jutta Leerdam. Die laatste vooral voor ons in Nederland interessante factor in het leven van Jake Paul komt niet aan bod in documentaire Untold over het ’Problem Child’ op Netflix. Dat maakt de film echter nauwelijks minder fascinerend.

Jake Paul in de boksring Ⓒ Getty Images