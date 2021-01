Bonnie & Peter: ’Na de lockdown spreken we af!’

De verwijdering ontstond rond de 75e verjaardag van de koning van de Nederlandse rock-’n-roll, waar de zangeres een lied voor hem zou zingen. „Nou, ze moet nóg komen”, aldus Peter. „Dat viel me zó tegen. Een dag later heb ik haar uiteraard een paar keer gebeld maar ze nam stelselmatig de telefoon niet op en heeft daarna ook nooit meer gereageerd. Ook niet op mijn ingesproken berichten. Vandaar dat ik dacht: ’Bekijk het maar’. Hier had ik absoluut geen zin in.”

Maar zie de kracht van zijn noodkreet in deze krant, die woensdag ook in huize St. Claire op de mat viel. „Nadat ik zijn verhaal las, heb ik Peter meteen opgebeld. Na de lockdown spreken we af”, laat Bonnie weten. Volgens de zangeres is de kwestie een storm in een glas water, maar ingaan op de verjaardagskwestie en waarom ze daar verstek liet gaan, wil ze niet. „Laten we daar maar niets meer over zeggen.”

Peter is op zijn beurt eveneens verheugd met het hernieuwde contact. „Het was een leuk gesprek waarin ik haar vertelde hoe trots ik ben op het feit dat ze nu weer zo gezond in het leven staat. Momenteel zitten we nog even aan de coronaregels vast, maar daarna zoeken we elkaar snel op. Ik ben nu tachtig en heb ook het eeuwige leven niet. Bonnie weer een keer zien is daarom al langer een vurige wens van me. Ik ben gek op die vrouw met wie ik geweldige avonturen heb beleefd.”