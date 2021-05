’Harry en Meghan-level’ na kritiek verwijderd uit spel Kim Kardashian

In het spel Kim Kardashian: Hollywood leerden de spelers in het level Royal Runaways het koppel prins Aston en prinses Bianca kennen. De twee hadden afscheid genomen van hun leven als royals, nadat ze in een interview hadden verteld dat de koninklijke familie onaardig was tegen Bianca.

Dat lijkt erg op het verhaal van Harry en Meghan. De hertog en hertogin van Sussex deden vorig jaar een stap terug binnen het Britse koningshuis, deels vanwege de vele media-aandacht. Maar ook zou Meghan niet door iedereen even hartelijk zijn ontvangen. In een televisie-interview met Oprah Winfrey vertelde het echtpaar onder meer dat een familielid racistische opmerkingen had gemaakt.

Intern onderzoek

Door de vele negatieve reacties op het level in Kim Kardashian: Hollywood, besloot Glu Mobile het te verwijderen. „Het is duidelijk dat we de plank mis hebben geslagen en we bieden onze excuses aan. Het was niet onze bedoeling om negatief te zijn over een bepaald persoon of een groep mensen.”

Volgens ingewijden was Kim Kardashian zelf niet op de hoogte van de verhaallijn en is ze ’teleurgesteld’. Ze zou een intern onderzoek laten uitvoeren, om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren.