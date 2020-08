Zo hielp Ferry Doedens eigen GTST-bestaan om ‘soap’

Ⓒ ANP/HH

Waar het plotselinge ontslag van FERRY DOEDENS in 2015 nog insloeg als een bom, zagen insiders het dit keer al van verre aankomen. ‘Lucas Sanders’ is definitief exit in Meerdijk en dat is zowel te begrijpen als zonde tegelijkertijd. „Zijn verhaallijn heeft op positieve wijze enorme impact gehad, de druk van de daaraan gekoppelde voorbeeldfunctie was zowaar nog zwaarder.”