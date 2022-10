Rod Stewart huurt huis voor gevlucht Oekraïens gezin

De zanger ziet het als zijn plicht om anderen te helpen, zei hij in gesprek met The Mirror, vooral omdat hij in 2016 werd geridderd voor zijn liefdadigheidswerk. „Ik hou mijn vrijwilligerswerk meestal voor mezelf en doe het gewoon, maar ik dacht: ik ben een ridder. Ik ben geridderd vanwege wat ik het bereikt in mijn leven en vanwege mijn liefdadigheidswerk.”

De Britse rockster besloot in actie te komen toen hij beelden zag van de oorlog in Oekraïne. „Ik kan niet met woorden uitleggen wat we zagen. Het bombarderen van onschuldige kinderen, het bombarderen van ziekenhuizen.”

De ouders van het Oekraïense gezin hebben in een statement laten weten Stewart en zijn gezin erg dankbaar te zijn „voor hun openheid, oprechtheid en grote hart”. Hun kinderen zijn nu veilig „en kunnen leren op school, zoals het hoort”.