Brian May scheurt bilspier tijdens tuinieren

De 72-jarige muzikant moest onverwacht naar het ziekenhuis toen hij plots een ’meedogenloze’ pijn in zijn bil voelde tijdens het tuinieren. May bleek een scheur te hebben in zijn gluteus maximus, de grootste van de drie bilspieren.

„Reality check! Voor mij. Nee, het virus heeft me nog niet begrepen, godzijdank. Ik hoop dat jullie daar allemaal extra veilig zijn”, schrijft de gitarist bij een foto van zichzelf met gezichtsmasker op in het ziekenhuis. „Ik heb het voor elkaar gekregen mijn bilspier aan flarden te scheuren in een moment van overenthousiast tuinieren. Dus plotseling bevind ik me in een ziekenhuis en krijg ik een scan om erachter te komen hoeveel schade ik mezelf daadwerkelijk heb aangedaan”, vervolgt hij.

„Het blijkt dat ik grondig werk heb verricht”, concludeert May. „Ik zal een tijdje niet kunnen lopen... Of slapen, want de pijn is meedogenloos.”