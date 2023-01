Priscilla Presley: ’Het is een hele moeilijke tijd geweest’

„Jullie hebben me geraakt met jullie woorden”, schrijft Priscilla. Hoewel het een moeilijke tijd is geweest, helpt deze steun haar, schrijft Priscilla. „Weten dat jullie liefde er is maakt een verschil.”

Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis, is 12 januari op 54-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Haar moeder schreef toen „met pijn in het hart het verschrikkelijke nieuws te moeten delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons verlaten heeft.”

Het onderzoek naar de officiële doodsoorzaak van de zangeres, die afgelopen zondag is begraven, loopt nog.