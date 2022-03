Kinderen William en Catherine stellen vragen over oorlog Oekraïne

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

De oudste twee kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine hebben door dat er oorlog is in Oekraïne. De prins vertelde woensdag tijdens een bezoek aan het Ukrainian Cultural Centre in Londen dat George (8) en Charlotte (6) vragen naar de situatie in het land.