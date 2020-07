Gary Barlow schrijft musical tijdens lockdown

Terwijl de film Greatest Days, gebaseerd op de Take That-musical The Band, nog in de maak is, is Gary Barlow alweer druk bezig met een nieuw project. De zanger, die eerder meeschreef aan Calendar Girls The Musical, hoopt zijn nieuwe productie in 2022 in de theaters te hebben.

„Ik heb de laatste tijd heel veel geschreven. Ik kan er alleen niet al te veel over zeggen, omdat sommige muziek voor films is waarvoor ik contracten heb getekend waarin staat dat ik er niet over mag praten”, zo laat hij weten aan Daily Star.

„Er is ook een nieuwe show waarop ik heel lang heb gewacht om die te kunnen schrijven. Ik ben van plan om die in 2022 op het podium te hebben. Ik moet eerst wat nieuwe vaardigheden leren.”