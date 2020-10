Hattrick voor Tim Hofman op Televizier-Gala

Hofman won voor beste online videoserie, #BOOS, beste presentator en dé Gouden Televizier-Ring voor Over mijn lijk, met 63 procent van de stemmen. Daarmee liet het BnnVara-programma de andere twee kanshebbers, Beste zangers (AvroTros) voor de derde keer genomineerd) en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (ook AvroTros) achter zich.

André van Duin, met Hofman en Beau van Erven Dorens genomineerd in de categorie ’beste presentator’, bleef met lege handen achter. Hij maakte ook kans op de prijs voor ’beste acteur’, maar die werd gewonnen door Elise Schaap. Zij was de enige aanwezige in haar categorie: Angela Schijf zit ’vast’ in België: in haar woonplaats Antwerpen geldt dat Amsterdam code rood is. André van Duin bleef ook thuis. Schaap dacht dat Van Duin de prijs zou winnen, vertelde ze voorafgaand aan het uitgeklede Gala aan Maik de Boer in de ’rode loper-show’.

Een speciale oeuvreprijs ging naar Ivo Niehe, die begint aan zijn veertigste seizoen van de TV Show. „Ik wil nu janken. Dat doe ik niet, omdat ik het een betrekkelijke verdienste vind”, zei hij tegen Paul de Leeuw, die de presentator ontving in huiselijke omgeving. Alleen Willem Duys, Mies Bouwman en Linda de Mol kregen de prijs eerder. Niehe ontving felicitaties van Lionel Richie, Evi Hanssen, Erica Terpstra en André van Duin. „Het is eigenlijk een heel groots moment”, zei hij uiteindelijk.

Chantal Janzen won voor de zesde keer de Televizier-Ster voor beste presentatrice: een record. „Ik heb dus wat dingen opgeschreven omdat ik vind dat dat best kan”, knipoogde ze in haar speech naar Famke Louise, waarna ze de jonge influencer een hart onder de riem stak. „Ik wil deze prijs opdragen aan de cultuur. Met als mooi voorbeeld Diederik Gommers die op tv heeft laten zien hoe je verbinding kunt maken op televisie ondanks verschillende standpunten. Hij heeft laten zien wat een bijzonder medium televisie is. Dit soort gebeurtenissen kan alleen live op televisie, in een theater of in een concertzaal. Dit is waarom televisie nog steeds meetelt.”

Janzen was genomineerd met nieuwkomer Miljuschka Witzenhausen en Eva Jinek, die niet bij de uitreiking aanwezig was doordat het programma overlapte met haar talkshow. De winnares deelde eerder het record met Yvon Jaspers, maar de Boer zoekt vrouw-presentatrice komt al enige jaren niet meer voor op het nominatielijstje.

Weer in de prijzen viel Martien Meiland: hij heeft, na de Gouden Televizier-Ring vorig jaar, nu de award voor aanstormend talent gewonnen op het Gala. „Van twee twintigers”, zei de kastheelheer, die won voor Cash or trash. „Dan sta ik hier als 59-jarige. Dat kun je toch niet verzinnen?” Een vlammend betoog over ’hoe hij SBS6 uit het slijk heeft getrokken’, bleef dit keer uit. „Vorig jaar kon ik het zo goed, dat speechen.” Martien was samen met Bram Krikke en Holly Mae Brood (op wier naam hij niet kwam), genomineerd. De prijs werd via Linda de Mol uitgereikt door Winston Gerschtanowitz met een Miljoenenjacht-gouden koffer in Carré.

Een mooi moment donderdagavond was het eerbetoon aan overleden sterren van het afgelopen jaar, op het nummer Rollercoaster van Danny Vera. De toptien van tv-momenten in TV Kantine-stijl was rommelig en flauwig, met persiflages op ’hoofdpersonen’ tijdens de coronacrisis. Doventolk Irma Sluis (de echte) belandde op de eerste plaats van tv-momenten met het uitbeelden van hamsteren.

Alle winnaars op een rij:

Gouden Televizier-Ring

Over mijn lijk (BnnVara)

Televizier-Ster presentator

Tim Hofman (BnnVara)

Televizier-Ster presentatrice

Chantal Janzen (RTL)

Televizier-Ster acteur/actrice

Elise Schaap

Televizier-Ster Talent

Martien Meiland

Televizier-Ster Jeugd

Beestenbrigade

Televizier-Ster online videoserie

#BOOS