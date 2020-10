Martien Meiland wint weer Televizier-prijs

De prijs voor aanstormend talent werd via Linda de Mol uitgereikt door Winston Gerschtanowitz met een Miljoenenjacht-gouden koffer in Carré. Daaruit kwam de naam van Martien, die samen met Bram Krikke en Holly Mae Brood was genomineerd.

Tim Hofman heeft de eerste prijs van zijn drie nominaties weten te verzilveren met de beste online videoserie: #BOOS.

’The show must go on’, zongen Glennis Grace en Gerard Joling toepasselijk bij de start van het uitgeklede Gouden Televizier-Ring Gala. De rode loper had niet uitgehoeven bij het Amsterdamse Carré donderdagavond: de uitreiking is weinig feestelijk. Alleen de genomineerden zijn uitgenodigd, en die zijn niet allemaal van de partij.

Het programma stond voor een deel in het teken van de coronapandemie, er was een ’ode aan de televisie’ door een overzicht van allerlei programma’s die op een heel andere manier/zonder publiek verder moesten. Geschakeld werd met een deel van de Beste zangers van afgelopen jaar. Presentator Jan Smit bracht Floor Jansen en Emma Heesters mee, in de hoop de Gouden Televizier-Ring dit jaar wel mee naar huis te kunnen nemen.

Zo zit Angela Schijf, genomineerd voor de Televizier-Ster acteur/actrice, ’vast’ in België: in haar woonplaats Antwerpen geldt dat Amsterdam code rood is. André van Duin en Elise Schaap zijn de andere genomineerden in die categorie. Schaap denkt dat Van Duin de prijs wint, vertelde ze voorafgaand aan het uitgeklede Gala aan Maik de Boer in de ’rode loper-show’.

Beau van Erven Dorens gunt Van Duin ook een prijs, die voor beste presentator. „Beetje gênant”, zei hij over het feit dat hij net als vorig jaar naast Van Duin zit. Toen won Van Erven Dorens. „Ik vind het eervol als hij wint.”

Bij de Televizier-Ster Presentatrice ontbreekt ook Eva Jinek, zij moet haar talkshow presenteren. Nieuwkomer en outsider dit jaar is Miljuschka Witzenhausen; Chantal Janzen kan de prijs voor de zesde keer in ontvangst nemen en daarmee een record vestigen. Ook Tim Hofman kan een gooi te doen naar eeuwige roem: hij maakt kans op een hattrick met drie nominaties.

Vele ogen zullen donderdagavond gericht zijn op Dionne Stax. Haar weinig overtuigende presentatie van het gala vorig jaar, zou haar wel eens de Eurovisie Songfestival-klus hebben gekost. Toch staat ze er weer, dit keer naast Frits Sissing. Rik van de Westelaken is op reis voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?. Smit zit met Beste zangers voor de derde keer te duimen voor de Gouden Televizier-Ring.

Alle genomineerden:

Gouden Televizier-Ring

Beste Zangers (AvroTros)

Nick, Simon & Kees: Homeward Bound (AvroTros)

Over mijn lijk (BnnVara)

Televizier-Ster presentator

André van Duin (Omroep MAX)

Beau van Erven Dorens (RTL)

Tim Hofman (BnnVara)

Televizier-Ster presentatrice

Chantal Janzen (RTL)

Eva Jinek (Kro-Ncrv/RTL)

Miljuschka Witzenhausen (RTL/24Kitchen)

Televizier-Ster acteur/actrice

André van Duin

Elise Schaap

Angela Schijf

Televizier-Ster Talent

Holly Mae Brood

Bram Krikke

Martien Meiland

Televizier-Ster Jeugd

Beestenbrigade

Dropje

H3L

Televizier-Ster online videoserie

#BOOS

Jachtseizoen 2019

Politievlog