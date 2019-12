Dit staat in de afscheidsbrief van broers My Big Fat Gypsy Wedding

Over de doodsoorzaak van de tweeling is officieel nog niets naar buiten gebracht, maar volgens berichten zou het gaan om zelfmoord. Phoebe Charleen Smith, het nichtje van de tweeling, vertelt aan E News! over de afscheidsbrief die de tweeling achterliet.

In de brief gaven Billy en Joe aan ongelukkig te zijn. Ook schreven ze iets over de plek waar ze te vinden zouden zijn, het bos. „Om 10 uur ’s ochtends kwam de postbode met een brief aan de deur”, vertelt Phoebe „Het was geadresseerd aan mijn oom en hij las hardop: ’We zijn in het bos, waar we vroeger altijd kwamen toen we jong waren.’ Hij rende naar het bos waar ze altijd speelden, direct achter mijn tantes huis.”

„En daar vond mijn oom hen”, vervolgt Phoebe. Bovendien onthult het nichtje van de tweeling dat Joe leed aan kanker, maar inmiddels genezen had moeten zijn. „Ik denk dat ze allebei ongelukkig waren”, gaat ze verder. „Billy zei dat ’ie nooit zou kunnen leven zonder Joe. Het blijft allemaal onduidelijk tot de autopsie is gedaan. Hun band was zo krachtig. Als de een pijn had, dan de ander ook.”

Bekijk ook: Tweelingbroers uit My Big Fat Gypsy Wedding dood aangetroffen in bos

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.