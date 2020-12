Joe Exotic doet een beroep op Kim Kardashian

Exotic heeft een brief geschreven aan Kardashian, waarin hij vraagt om clementie. „Ik weet dat je me nooit hebt ontmoet en dat je me misschien ook wel nooit wil ontmoeten. Maar toch geloof ik in het feit dat jij de juiste ’bagage’ hebt om het recht te doen zegevieren. Dat voel jij in je hart, Kim”, aldus Joe.

„Ik hoop dat je 10 minuten van je leven aan mij kan besteden en mijn zaak kan doornemen. Om vervolgens president Trump te bellen en hem te zeggen dat hij mij een ’pardon’ moet geven. Of dat hij in elk geval naar mijn zaak kijkt. Ik ben onschuldig en ik vraag onze president om mij vrij te spreken, zodat ik op tijd thuis ben bij mijn man en vader om samen kerstmis te kunnen vieren.”