Weten Nick & Simon succes vast te houden met tv-carrière?

Premium Sterren

Deze sterren zijn niet meer weg te denken sinds deelname Beste Zangers

Hoewel de start van het nieuwe seizoen van Beste Zangers vorige week geheel in het teken leek te staan van Roxeanne Hazes die openhartig over haar jeugd vertelde, heeft het programma in de loop der jaren bewezen voor vele artiesten een ware kickstart te zijn van een glansrijke carrière.